Министр просвещения Сергей Кравцов утверждает, что результаты ЕГЭ по химии такие же, как в прошлом году

Ранее выпускники жаловались на слишком сложные задания. В Рособрнадзоре «Коммерсанту» заявили, что основных результатов пока нет. Они могут быть готовы в понедельник, 27-го июля.
2020-07-24T14:34:08+03:00
2020-07-24T14:34:14+03:00
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14:34, 24 июля 2020
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