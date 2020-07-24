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14:34, 24 июля 2020

Министр просвещения Сергей Кравцов утверждает, что результаты ЕГЭ по химии такие же, как в прошлом году

Ранее выпускники жаловались на слишком сложные задания. В Рособрнадзоре «Коммерсанту» заявили, что основных результатов пока нет. Они могут быть готовы в понедельник, 27-го июля.



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