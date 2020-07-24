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Эксклюзив Эха 14:33, 24 июля 2020

В Люблинском суде Москвы в эти минуты должно начаться заседание по делу «Нового величия»

Спустя более чем два года слушания подходят к концу.

Предполагается, что сегодня обвиняемые должны будут выступить с последним словом. Среди них – Руслан Костыленков, для которого прокуратура запросила самый большой срок, семь лет и шесть месяцев колонии. Этим утром интернет-издание «Медуза» впервые опубликовало письмо, в котором он подробно рассказывает, как его пытали во время следствия. Предположительно это делали сотрудники ФСБ и МВД. По словам обвиняемого, его избивали, надевали ему на голову пакет и насиловали ручкой от кухонного молотка. Также Костыленков добавил, что его силой заставили дать признательные показания на видео. Это письмо не было опубликовано ранее по просьбе самого подсудимого.
Адвокат другого фигуранта дела Дмитрий Иванов говорил «Эху», что теоретически, уже сегодня судья может огласить приговор, но отметил, что могут быть разные варианты.

На скамье подсудимых сегодня семь человек. Для четверых из них прокуроры просили условные сроки, а для остальных – реальные.

Фигурантов дела «Нового величия» обвиняют в организации и участии в экстремистском сообществе. Сами они вины не признают, по их версии, уголовное преследование начали в результате провокации ФСБ.



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