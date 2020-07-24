В московском метро поезда временно не останавливаются на станции «Новокузнецкая»

Это сделано по требованию полиции, — сообщается в Твиттере метрополитена. На платформе станции обнаружена бесхозная сумка. Служебная собака среагировала на подозрительный предмет, — сообщает РИА со ссылкой на экстренные службы.
2020-07-24T14:32:06+03:00
2020-07-24T14:32:06+03:00
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14:32, 24 июля 2020
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