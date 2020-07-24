Политик Валерий Цепкало, выдвигавший свою кандидатуру на пост президента Белоруссии, уехал из страны

Такое решение, по его словам, он принял после того, как получил информацию о готовящемся аресте.

Вместе с Валерием Цепкало в Россию уехали двое его детей. Супруга оппозиционера, Вероника, осталась в Минске, так как участвует в работе штаба Светланы Тихановской, которую ЦИК зарегистрировал кандидатом в президенты. Помимо возможного ареста, поводом к вынужденному отъезду, стал настойчивый интерес силовых структур Белорусии к внутрисемейным обстоятельствам.

Об этом сообщила в эфире радиостанции «Эхо Москвы» его супруга Вероника Цепкало.

«Действительно мой супруг вместе с моими детьми находится в Российской Федерации, это решение было принято буквально вчера. Мы получили достоверную информацию о том, что планируется задержание моего супруга. Два дня тому назад прокуратура приходила в школу, где учатся мои дети, собирали информацию про моих детей, про то, какие мы родители, насколько я знаю, даже просили учителей написать заявление по поводу того, что я плохая мать, что я не исполняю свои материнские обязанности, и, я так понимаю, что следующий шаг – это лишение меня родительских прав. Именно поэтому Валерий с детьми покинул Белоруссию и уехал в Россию», — сказала она.

29 июня Министерство внутренних дел Белоруссии заявило, что проводит доследственную проверку в отношении Валерия Цепкало по заявлению гражданина Турции. 14 июля ЦИК страны отказался зарегистрировать кандидатами в президенты его и Виктора Бабарико, считавшихся на выборах наиболее серьезными соперниками действующего главы государства Александра Лукашенко. Муж зарегистрированной в качестве кандидата на предстоящих в Белоруссии выборах Светланы Тихановской, оппозиционный блогер Сергей Тихановский, тоже заявлявший о стремлении участвовать в выборах – под арестом. Действующий кандидат также сообщала о том, что вывезла детей за пределы республики. Экс-глава Белгазпромбанка Бабарико также находится под арестом. Формальным поводом к задержанию стали обвинения в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов и даче взятки.

Белоруссии сегодня представители объединенного штаба кандидата Тихановской проводят предвыборные встречи. Ранее Светлана Тихановская заявила, что в случае победы объявит об освобождении политзаключенных и проведении новых свободных выборов. Пока же голосование по действующему законодательству пройдет 9 августа.