В Москве произошли массовые потасовки с участием армян и азербайджанцев

Согласно официальной версии МВД, это была массовая драка в районе Марьино, в которой участвовали более 20 человек. Один пострадал, 13 задержали. Телеканал «360» сообщил, что азербайджанцы останавливали машины с армянскими номерами и избивали находившихся в них людей.

Член Объединения армян России Давид Тоноян в эфире «Эха» сказал, что задержали более 50 азербайджанцев.

Между тем, глава азербайджанской диаспоры России Фадиль Курбанов в нашем эфире сказал, что обращается к представителям диаспоры с просьбой вести себя в рамках закона и не допускать конфликтов.

«Я вчера обратился к нашей азербайджанской молодежи и сказал, что нельзя проводить межэтнические столкновения в России, это невозможно на территории России. Надо быть сдержанными, нельзя идти на провокации. Также есть мое заявление главе МВД России Колокольцеву, где мы просим создать штаб, чтобы не было таких этнических столкновений. Также мы обратились к молодежи нашей диаспоры по всей России и попросили не допустить повторения подобного на территории России и Москвы», — сказал он.

Ф.Курбанов добавил, что сегодня ночью в ходе конфликта с армянами на юго-востоке Москвы пострадали также азербайджанцы. «Это дезинформация о том, что избиты армяне только. Инцидент, который произошел – небольшое столкновение между армянами и азербайджанцами, и там не было случаев, чтобы были тяжело раненные или что-то такое. К нам тоже приходит информация от азербайджанской молодежи, что на них кто-то напал, армянские ребята», — заключил он.

Ф.Курбанов также подчеркнул, что азербайджанская диаспора готова сотрудничать со всеми структурами по предотвращению конфликтов. Конфликты представителей двух стран в Москве начались еще на прошлой неделе с мелких стычек на крупнейшем плодоовощном рынке столицы «Фуд Сити».

Представители диаспор очень чувствительны к обострениям отношений между двумя странами и не впервые реагируют таким образом на политику двух государств, — отметил в интервью «Эху» первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

«Надо их пресекать, знать что в этот момент ситуация обостренная, стараться не допустить столкновений, и, если кто-то намеревается спровоцировать их, нужно за это карать. И тех, кто участвует, надо наказывать», — сказал он. По мнению К.Затулина, чаще виновниками межэтнических конфликтов становятся азербайджанцы.

«Хочу заметить довольно часто инициаторами, к сожалению, становятся представители азербайджанской диаспоры. Азербайджанцы вообще испытывают определенную обиду от того, что Карабах и еще несколько районов Азербайджана сегодня реально контролируются армянами. Это становится побудительным мотивом одержать верх в каких-то местных стычках», — заключил депутат.

Отношения между Арменией и Азербайджаном ухудшились после столкновений на границе. Стороны обвинили друг друга в провокациях. В результате обстрелов погибли несколько десятков военных.