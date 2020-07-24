В Айя-Софии впервые за 86 лет проходит пятничный намаз

В богослужении участвует президент Турции. Доступ в район Айя-Софии полностью закрыт из-за большого скопления людей – там собрались тысячи верующих.

Высший административный суд Турции 10-го июля аннулировал решение Кемаля Ататюрка от 1934-го года о превращении собора Святой Софии в музей. Сразу после этого президент Эрдоган подписал указ о превращении собора в мечеть и он начале мусульманских богослужений.