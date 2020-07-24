В Ульяновске полицейские составили протокол на шеф-повара, который вышел к зданию правительства с меню ресторана

В Ульяновске полицейские составили протокол на шеф-повара хинкальной Сергея Павлова, который вышел к зданию областного правительства с меню своего ресторана. Таким образом он пытался призвать власти разрешить общепиту полностью возобновить работу, — сообщает «Коммерсантъ». Полиция посчитала, что это одиночный пикет. Их проведение запрещено во время режима повышенной готовности – в Ульяновске он продлен до 1-го августа.