В Ульяновске полицейские составили протокол на шеф-повара, который вышел к зданию правительства с меню ресторана

В Ульяновске полицейские составили протокол на шеф-повара хинкальной Сергея Павлова, который вышел к зданию областного правительства с меню своего ресторана. Таким образом он пытался призвать власти разрешить общепиту полностью возобновить работу, — сообщает «Коммерсантъ». Полиция посчитала, что это одиночный пикет. Их проведение запрещено во время режима повышенной готовности – в Ульяновске он продлен до 1-го августа.
2020-07-24T13:33:39+03:00
2020-07-24T13:33:39+03:00
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13:33, 24 июля 2020
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