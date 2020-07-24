СК предупредил об уголовной ответственности россиян, которые придут на несогласованные акции с детьми

Как пояснил ТАСС руководитель Главного следственного управления СК Андрей Стрижов. Эти действия подпадают под статью 151.2 УК «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий с опасностью для жизни». Она появилась в УК три года назад.