СК предупредил об уголовной ответственности россиян, которые придут на несогласованные акции с детьми

Как пояснил ТАСС руководитель Главного следственного управления СК Андрей Стрижов. Эти действия подпадают под статью 151.2 УК «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий с опасностью для жизни». Она появилась в УК три года назад.
2020-07-24T13:33:01+03:00
2020-07-24T13:33:01+03:00
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13:33, 24 июля 2020
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