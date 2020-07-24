Центризбирком ужесточит требования к местам для досрочного голосования на придомовых территориях

ЦИК призвал регионы не злоупотреблять этой формой и ограничить ее применение только там, где есть крайняя необходимость, большой запрос и все условия.

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, место для такого голосования должно быть оборудовано таким образом, чтобы обеспечивалась тайна волеизъявления, максимальное удобство для избирателей и безопасность. Кроме того, во время досрочного голосования должны присутствовать не менее двух членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса при наличии не менее двух наблюдателей. В исключительных случаях – один член комиссии, — добавила Памфилова. Она подчеркнула, что это требование распространяется на досрочное голосование всех видов, — сообщает ТАСС.