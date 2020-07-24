В Стамбуле в присутствии Эрдогана проходит церемония открытия комплекса Айя-София в статусе мечети

В Стамбуле в присутствии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана проходит церемония открытия комплекса Айя-София в статусе мечети.

Сегодня там пройдет первое после 86-летнего перерыва мусульманское богослужение. С утра к архитектурному комплексу начали подходить мусульмане, желающие принять участие в пятничной молитве. Власти Стамбула были вынуждены полностью закрыть доступ в районы, прилегающие к Айя-Софии. Оказались заполненными все выделенные для намаза открытые площадки. Предполагается, что комплекс будет открыт для молитв до утра.