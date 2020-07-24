Предприниматель Леонид Богуславский возглавил список российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

На первом месте в рейтинг российских миллиардеров, состояние которых значительнее всего увеличилось за период пандемии коронавируса, оказался основатель RTP Global Леонид Богуславский. Состояние бизнесмена, по оценке Forbes , возросло почти вдвое и составило $2,8 млрд. Главным источником его дохода стала растущая стоимость акций компании Datadog, инвестором которой является Богуславский.

На втором месте рейтинга — семья бизнесмена и сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, благосостояние которого выросло на 86 процентов благодаря росту стоимости акций золотодобытчика «Полюс». На третьей позиции — совладелец «Яндекса» Аркадий Волож с ростом доходов на 75%.

В первой пятерке самых разбогатевших за период пандемии россиян также — основатель компании TCS Group Holding Олег Тиньков и основной бенефициар АФК «Система» Владимир Евтушенков.