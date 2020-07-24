Банк России может понизить ставку до нового исторического минимума

Решение должны принять уже сегодня.

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании должен рассмотреть вопрос как о денежно-кредитной политике в целом, так и о ключевой ставке в частности. Как пишет агентство «Интерфакс», большинство аналитиков считает, что её в любом случае будут снижать. Прогнозы разнятся только в шаге этого снижения – на двадцать пять базисных пунктов или на пятьдесят.

Тем временем эксперты, опрошенные газетой «Ведомости», говорят, что дальнейшее снижение ставки может помочь российской экономике. По их словам, поскольку потребительские кредиты с ипотеками подешевеют, и у бизнеса, и у граждан уменьшится долговая нагрузка и освободятся ресурсы для потребления.

В свою очередь газета «Московский комсомолец» отмечает, что последствия снижения ставки могут быть непредсказуемыми. По её данным, некоторые аналитики опасаются, что поскольку доходность по вкладам упадёт, россияне могут поспешить забрать свои средства из банков, а в связи с этим появляется риск разорения многих кредитных организаций.

Центральный банк устанавливает ставку восемь раз в год. В последний раз это произошло в минувшем июне. Тогда её снизили сразу на сто базисных пунктов.