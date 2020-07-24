Валерий Цепкало, претендовавший на пост президента Белоруссии, покинул республику и вместе с детьми прибыл в Москву

Об этом «Эху сообщила его супруга Вероника. Сама она остается в Белоруссии и готовится выступить с заявлением на этот счет.

«Действительно мой супруг вместе с моими детьми находится в Российской Федерации, это решение было принято буквально вчера. Мы получили достоверную информацию о том, что планируется задержание моего супруга. Два дня тому назад прокуратура приходила в школу, где учатся мои дети, собирали информацию про моих детей, про то, какие мы родители, насколько я знаю, даже просили учителей написать заявление по поводу того, что я плохая мать, что я не исполняю свои материнские обязанности, и, я так понимаю, что следующий шаг – это лишение меня родительских прав. Именно поэтому Валерий с детьми покинул Белоруссию и уехал в Россию», — сказала она.

Вероника Цепкало добавила, что она сама планирует оставаться в Белоруссии до президентских выборов и помогать в предвыборной кампании кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской.

Выборы президента Республики Беларусь должны состояться 9 августа.