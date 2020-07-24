В Кремле не комментируют законопроект о запрете распространять материалы о работе ФСБ без разрешения руководства

В Кремле отказались комментировать законопроект, запрещающий распространять материалы о работе ФСБ без разрешения руководства ведомства. Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос радиостанции «Эхо Москвы».

«Ничего не могу сказать, у нас здесь нет никакого мнения, просто не располагаю информацией», — сказал он.

Д.Песков добавил, что президент не занимался этим законопроектом.

Ранее Госдума приняла в третьем чтении законопроект, запрещающий публиковать и распространять материалы ФСБ без разрешения руководства ведомства. Речь идет об информации, составляющей «профессиональную тайну», разглашение которой может создать угрозу собственной безопасности органов или нанести ущерб их репутации.