Песков: Россия совместно с партнерами по проекту считает неприемлемыми санкции США в отношении «Северного потока 2»

Российская сторона совместно с партнерами по проекту считает неприемлемыми и противоречащими международному законодательству санкции США в отношении «Северного потока 2». Об этом сообщил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос радиостанции «Эхо Москвы».

«Санкции в отношении «Северного потока» – это, безусловно, то, что вызывает нашу обеспокоенность и наших партнеров по этому международному проекту. Давайте все-таки не забывать, что речь идет о международном проекте, в реализации которого участвует немалое количество весьма крупных и авторитетных компаний. И мы, и наши партнеры считаем эти санкции неприемлемыми. Мы считаем их противоречащими международному законодательству и, безусловно, если все формулировки, которые до этого озвучивались, будут формализованы таким образом, это потребует определенного анализа с тем, чтобы уже выстраивать стратегию, исходя из конечной цели необходимости завершения строительства этого мегапроекта», — сказал он.

Д.Песков добавил, что ему неизвестно о подготовке партнерами по проекту совместного заявления в отношении США.