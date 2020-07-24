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12:32, 24 июля 2020

Полиция в Петербурге задержала троих активистов за баннер, который они вывесили напротив здания Высшей школы экономики

Адвокатов к ним не пускают.

Троих активистов студенческой фракции «Гражданского общества» задержали из-за баннера с надписью «Следим за тобой». В 19-ом отделе петербургской полиции оказались Роман Гейнц, Олег Нестеркин и Екатерина Бушкова. При этом, по данным издания «МБХ.Медиа», силовики заковали их в наручники, а у Бушковой отобрали телефон. Адвокатов к ним не пускают. Правоохранители решили оставить молодых людей в отделении до суда. Когда он начнется, пока неизвестно. Всех троих обвиняют по статьям «Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции» и «Нарушение пропускного режима охраняемого объекта».

Каждая из статей, по которым задержали активистов, предусматривает наказание в виде штрафа и ареста на 15 суток.



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