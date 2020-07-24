Центризбирком объявил о трехдневном голосовании на выборах в сентябре

С соответствующим заявлением выступила председатель ЦИК Элла Памфилова.
При этом Памфилова добавила, что ЦИК ужесточит требования к оборудованию мест для досрочного голосования на придомовых территориях.
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С соответствующим заявлением выступила председатель ЦИК Элла Памфилова.
При этом Памфилова добавила, что ЦИК ужесточит требования к оборудованию мест для досрочного голосования на придомовых территориях.
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