На юго-востоке Москвы произошла массовая драка с участием армян и азербайджанцев

Как минимум одного человека ранили ножом.

Минувшей ночью полиция по официальным данным задержала тринадцать человек на юго-востоке столицы. В МВД отмечают, что на пересечении улиц Люблинская и Нижние поля произошла массовая драка, в которой было около двадцати участников, — передаёт ТАСС. В официально сообщении сказано, что один из них получил резаную рану плеча. При этом источник агентства уточняет, что речь вероятно идёт о драке на национальной почве, поскольку в конфликте принимали участие выходцы из Армении и Азербайджана.

Тем временем Член Объединения армян России Давид Тоноян написал на своей странице в «Фейсбуке», что азербайджанцы ударили ножом его знакомого. Участник сообщества призвал людей не распространять недостоверную информацию о произошедшем и отметил, что сейчас все обстоятельства выясняются.

Также в социальных сетях появились видео, на которых заметно, как группа мужчин посреди дороги избивает водителя белого BMW с армянскими номерами. В это время они громко матерятся и выкрикивают оскорбления в адрес семьи этого человека. Армянское интернет-издание panorama.am пишет, что на записи запечатлено, как азербайджанцы в Москве нападают армян на почве национальной ненависти.

Драка произошла на фоне обострения конфликта между Арменией и Азербайджаном.