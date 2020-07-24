Аксенов: Крым с начала туристического сезона принял миллион отдыхающих

Это заявил глава республики Сергей Аксенов. По его словам, загрузка отелей на южном берегу составляет 95%. Аксенов подчеркнул, что объем туристического потока беспрецедентный.

Напомним, туристический сезон в Крыму начался 1 июля. Поток туристов значительно превысил обычные показатели на фоне запрета для россиян на отдых за границей.