В Подмосковье МЧС ищет ветерана советского спорта Александра Иваницкого

Он пропал в окрестностях Рузы. Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964-го года ушел в лес за грибами. Его вещи нашли на берегу реки. К поискам привлекли вертолет и водолазов. Отмечается, что Иваницкому сейчас 82 года.
2020-07-24T11:33:34+03:00
2020-07-24T11:33:34+03:00
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11:33, 24 июля 2020
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