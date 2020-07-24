В Подмосковье МЧС ищет ветерана советского спорта Александра Иваницкого

Он пропал в окрестностях Рузы. Олимпийский чемпион по вольной борьбе 1964-го года ушел в лес за грибами. Его вещи нашли на берегу реки. К поискам привлекли вертолет и водолазов. Отмечается, что Иваницкому сейчас 82 года.