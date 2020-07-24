Коммерсантъ: Думская оппозиция отказалась от участия в выборах губернаторов в обмен на кресла в Совете Федерации

Сразу три депутата Госдумы от парламентской оппозиции имеют шансы отказавшись от выдвижения на выборах региональных глав стать членами верхней палаты российского парламента. «Коммерсант» пишет, что выставлять своих претендентов на должность губернатора в Брянской области и Еврейской автономной области не станут либерал-демократы. За это представитель ЛДПР Вадим Деньгин получит статус сенатора.

Ольга Епифанова из Справедливой России таким образом может заручиться получением сенаторского кресла от Республики Коми, а потенциальные выдвиженцы от КПРФ в Архангельской области и Татарстане откажутся от своих губернаторских амбиций в обмен на одно место в Совфеде. Его, по данным издания, обещали коммунисту Александру Некрасову. В его случае информацию о внесении кандидатуры в список выдвиженцев от губернатора-единорросса подтверждают и в самом регионе, а вот госпожа Епифанова из партии эсэров о подготовленном размене оказалась, с ее слов, не оповещена. «Коммерсант» со ссылкой на близкий к Кремлю источник утверждает, что любой кандидат в близлежащих к Хабаровску областях ДВФО, мог выиграть выборы, поэтому власть не была заинтересован в том, чтобы ЛДПР участвовала в выборной кампании.

По оценкам экспертов, опрошенных «Коммерсантом», размен мест в сенате на отказ от участия в выборов был оправдан для коммунистов и эсеров, потому как в регионах. где они выдвигаться не станут, шансов на победу было не много.