В Москве на фоне обострившихся армяно-азербайджанских отношений минувшей ночью произошли драки с участием представителей двух стран. Сайт Znak.com со ссылкой на соучредителя общественной организации «Правовой путь» Рубена Меликяна сообщает, что азербайджанцы останавливали машины армян и избивали людей.

Член Объединения армян России Давид Тоноян сказал в эфире «Эха», что, по его сведениям, задержано более 50 азербайджанцев.

«Сегодня ночью в Москве, в основном, в направлении Юго-Востока, было несколько нападений на этнических армян со стороны азербайджанских группировок. По нашей информации, минимум было уже пять случаев, зафиксированных по видео. Избивали прямо на улицах, пешеходов, если слышали армянскую речь или был знакомый армянин из района, приходили, избивали. После звонков со стороны пострадавших оперативно приехали представители правоохранительных органов, по нашей информации, было задержано 50 азербайджан ночью», — сказал он.

Между тем, в официальном сообщении столичного управления МВД говорится, что в результате массовой драки в районе улицы Перерва задержаны 13 человек. источник агентства ТАСС в силовых структурах сказал, что в драке участвовали выходцы из Армении и Азербайджана. Каких-либо данных о задержанных уроженцах Армении не приводится.