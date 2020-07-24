В некоторых странах усиливают карантинные меры из-за новых вспышек коронавируса

В Австралии ужесточают правила посещения баров и ресторанов в зависимости от динамики ситуации. Ранее в одном из штатов зафиксировали рекордное за сутки количество заражений – почти 500. Власти уже сделали обязательным ношение масок в общественных местах, а вначале месяца во втором по величине городе страны – Мельбурне – изолировали тысячи жителей.

Всего в Австралии подстережено 13 тысяч случаев инфицирования. В Израиле – 56 тысяч. С сегодняшнего дня в стране закрывают общественные пляжи. Действует запрет собираться группами более 20 человек на свежем воздухе и более 10 — в помещениях. В Малайзии всего почти 9 тысяч человек были инфицированы за время эпидемии, но много новых случаев завозят граждане страны, возвращающиеся на вывозных рейсах. Поэтому теперь действует обязательный двухнедельный карантин для пересекающих границу.

Всего в мире коронавирусом за все время заразились более 15 миллионов человек. Первое место по количеству заболевших занимает США