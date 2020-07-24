Патриарх Кирилл подтвердил решение епархиального суда о лишении сана уральского священника Сергия

После высказываний о коронавирусе Сергий был временно отстранен от служб, после чего он захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь. В начале июля его лишили сана схиигумена. Тогда же суд оштрафовал священника на 90 тысяч рублей за распространение фейков о коронавирусе. Несколько дней назад был выписан еще один штраф, на 18 тысяч. Поводом стала очередная проповедь с призывом выселять людей, предлагающих соблюдать режим изоляции в период распространения COVID-19.