Патриарх Кирилл подтвердил решение епархиального суда о лишении сана уральского священника Сергия

После высказываний о коронавирусе Сергий был временно отстранен от служб, после чего он захватил основанный им Среднеуральский женский монастырь. В начале июля его лишили сана схиигумена. Тогда же суд оштрафовал священника на 90 тысяч рублей за распространение фейков о коронавирусе. Несколько дней назад был выписан еще один штраф, на 18 тысяч. Поводом стала очередная проповедь с призывом выселять людей, предлагающих соблюдать режим изоляции в период распространения COVID-19.
2020-07-24T11:02:44+03:00
2020-07-24T11:02:44+03:00
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11:02, 24 июля 2020
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