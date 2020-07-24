Сенат США одобрил свою версию проекта военного бюджета на 2021 год

Документ предусматривает ужесточение санкций против России.

Долгосрочная стратегическая конкуренция с Россией является главным приоритетом обороны Соединенных Штатов, необходимы постоянные инвестиции в связи с уровнем представляемой угрозы, подчеркивается в документе, за который проголосовали подавляющее большинство сенаторов.

Законодатели потребовали, чтобы Вашингтон продлил до 2035 года ограничения на ввоз в США из РФ низкообогащенного урана. Кроме того, проект оборонного бюджета включает пункты о расширении санкций против компаний, вовлеченных в строительство российских трубопроводов Северный поток-2 и Турецкий поток. В частности, предусмотрены наказания за продажу или аренду трубоукладочных судов для строительства газопроводов.

Накануне проект военного бюджета одобрила Палата представителей Конгресса США. Которая тоже поддержала антироссийские санкции.

Палата представителей и Сенат должны согласовать свои версии законопроекта. После чего направить его на подпись Дональду Трампу. Ранее президент США угрожал наложить на проект вето.