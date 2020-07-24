Ведущего YouTube-канала «Навальный.Live» Дмитрия Низовцева избили из-за съемки сотрудников центра «Э» на протестном митинге в Хабаровске. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Они хотели спугнуть, чисто навалять, — не перестанешь, в следующий раз больше наваляем. На канале штаба наши репортажи, мы показывали эшников, МВДшников всяких крупно, они от нас уворачивались, но они ничего там нам сделать не могли. Они стоят с камеркой и снимают, чтобы засветить всех, кто есть на акции, и в дальнейшем составить на них протоколы, вот этот присутствовал, вот он организатор, штраф ему или арест. Они для всего этого снимают, герои нашего невидимого фронта», — сказал он.

Д.Низовцев добавил, что нападавшие поджидали его после митинга около дома и атаковали, когда он заходил в подъезд.

В Хабаровском крае уже больше недели не стихают акции протеста в поддержку арестованного экс-губернатора Сергея Фургала. К требованиям освободить бывшего губернатора Хабаровского края добавился призыв к его преемнику Михаилу Дегтяреву выйти поговорить с людьми.