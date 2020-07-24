Внук британской королевы Гарри и его супруга Меган Маркл подали в суд на папарацци

В заявлении пары говорится, что представители СМИ при помощи дронов сделали фотографии их сына. При этом беспилотные устройства приближались на расстояние около 6 метров к ребенку на частной территории.

Также отмечается, что папарацци пытались сделать фотографии, пролетая над задним двором дома, и проделали дыры в ограждении, чтобы наблюдать за семьей.

Герцог и герцогиня Сассекские в начале года объявили об отказе от королевских полномочий. Супруги сообщили, что будут жить в Великобритании и Северной Америке. Сейчас пара живет в Лос-Анджелесе.