Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал госсекретаря США Майка Помпео заказчиком убийства афроамериканца Джорджа Флойда и объявил о введении чеченских санкций против Помпео. С соответствующим заявлением Кадыров выступил в эфире ЧГТРК «Грозный».

Кадыров уточнил, что получил информацию от украинских спецслужб.

Несколько дней назад Госдепартамент США внес главу Чечни в санкционный список. В заявлении подчеркивалось, что руководитель республики ответственен за многочисленные нарушения прав человека. Кадыров также находится под санкциями американского Минфина.