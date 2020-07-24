Минувшей ночью в Москве, по сведениям Znak.com, азербайджанцы останавливали машины армян и избивали людей

Издание ссылается на соответствующие ролики в соцсетях, а также на слова соучредителя общественной организации «Правовой путь» Рубена Меликяна. В свою очередь, член Объединения армян России Давид Тоноян на своей странице в Фейсбуке сообщил, что минувшей ночью районы Марьино и Люблино были в оцеплении ОМОНа и Росгвардии. Есть задержанные.

Официально пресс-служба столичного МВД сегодня сообщила, что после массовой драки на юго-востоке Москвы задержаны 13 человек. При этом официально никаких данных об участниках и причинах конфликта сообщений ведомства не было. Источник ТАСС рассказал, что в драке участвовали выходцы из Армении и Азербайджана.



Публикации о ночных потасовках появились на фоне обострения армяно-азербайджанских отношений.