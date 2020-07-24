Обвиняемые по делу «Нового величия» выступят сегодня в суде с последним словом

Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат одного из фигурантов Дмитрий Иванов.

«Так как до 17 августа продлена мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении ребят, я полагаю, что судья хочет до 17 числа уже вынести окончательное решение по делу. Сегодня будет последнее слово и судья удалится в совещательную комнату для вынесения приговора», — сказал он.

Адвокат подчеркнул, что его подзащитный Вячеслав Крюков невиновен.

Фигуранты дела о «Новом величии» Петр Карамзин, Дмитрий Полетаев, Вячеслав Крюков, Руслан Костыленков, Анна Павликова, Мария Дубовик, Максим Рощин и Сергей Гаврилов обвиняются в организации экстремистского сообщества с целью «дестабилизировать действующий режим» путем свержения президента Путина.

Защита обвиняемых настаивает, что дело было возбуждено в результате провокации сотрудника ФСБ Александра Константинова, организовавшего это движение. А.Константинов представлялся активистам как Руслан Д. Именно он арендовал для группы помещение, обеспечивал ее финансово, являлся автором «экстремистского» устава организации и самого названия «Новое величие», а потом стал ключевым свидетелем в уголовном деле.