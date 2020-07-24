Кремль и ЦИК, как утверждают источники РБК, согласовали проведение трехдневного голосования уже в сентябре

Будут ли трехдневные выборы во всех регионах, где пройдут кампании, или только в нескольких, пока не определено.

21 июля Госдума приняла закон, который позволяет проводить выборы в течение трех дней в ходе избирательных кампаний любого уровня. Комитет Совета федерации одобрил его накануне. В нынешнем году запланированы выборы 18 губернаторов, 11 кампаний по выборам заксобраний. Кроме того, в столицах регионов будут избираться депутаты гордум. Выборы пройдут с 11 по 13 сентября. При этом, трехдневное голосование может пройти только в некоторых из регионов – отмечает РБК.

Издание предполагает, что многое может проясниться в ходе сегодняшнего заседания Центризбиркома. Где докладчиком указана председатель ЦИК Элла Памфилова. А вот будет ли на этом заседании обсуждаться вопрос трехдневного голосования, не уточняется.

А вот возможность проведения голосования на придомовых территориях могут оставить на усмотрение каждого региона. Она будет зависеть от эпидемиологической ситуации.