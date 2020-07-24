Предприниматель Леонид Богуславский возглавил список российских миллиардеров, разбогатевших во время пандемии

Рейтинг представил журнал «Форбс».
Бизнесмен является основателем инвестиционной компании RTР Global. На второй строчке оказался Сулейман Керимов вместе с семьей, на третьем Аркадий Волож. В список также вошли Олег Тиньков и Владимир Евтушенков.
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Рейтинг представил журнал «Форбс».
Бизнесмен является основателем инвестиционной компании RTР Global. На второй строчке оказался Сулейман Керимов вместе с семьей, на третьем Аркадий Волож. В список также вошли Олег Тиньков и Владимир Евтушенков.