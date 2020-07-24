Китай решил закрыть генконсульство США в городе Чэнду

В Пекине это называют ответом на решение США о закрытии китайского консульства в Хьюстоне.

В заявлении министерства иностранных дел Китая говорится о решении отозвать лицензию на работу американского консульского представительства в городе Чэнду. Китайский МИД назвал это «законным и необходимым» ответом на действия США, который соответствует нормам международного права и дипломатической практике – непосредственным поводом к такому ответу стало решение США в течение 72 часов закрыть китайское консульство в Хьюстоне, штат Техас. Ответственность за нарастание конфликта Пекин возлагает на Вашингтон, отмечая, что призывает для нормализации двусторонних отношений отменить ошибочное решение о закрытии консульства в Хьюстоне». Американские власти объясняли свой шаг защитой «интеллектуальной собственности и персональных данных американцев». Китай же охарактеризовал случившееся как «одностороннюю политическую провокацию». Президент США Дональд Трамп допустил закрытие китайских дипмиссий и в других городах США.

Белый дом ранее неоднократно обвинял власти КНР в недобросовестном информировании о ситуации с коронавирусом. Пекин, в свою очередь, высказывал недовольство вмешательством американских властей в отношения между континентальным Китаем и Гонконгом.