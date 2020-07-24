Новый руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о возможных провокациях на митингах в поддержку бывшего губернатора Сергея Фургала.

Исполняющий обязанности главы региона сказал, что большие митинги, которые начались после задержания Фургала, ему понятны, поскольку они были стихийными. В последние же дни, по словам Дегтярева, на акции выходило много иногородних и иностранцев. На вопрос о том, откуда в Хабаровске при закрытых российских границах взялись иностранцы, Дегтярев ответил: «из Москвы». Он также сообщил, что в дни проведения новых митингов уедет из Хабаровска. По словам Дегтярева, он очень ждал этих выходных, чтобы облететь край.