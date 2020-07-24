Координатор движения «Открытая Россия», освещавший протесты в Хабаровске, утверждает, что на него совершено нападение

Координатор движения «Открытая Россия» Сергей Наумов, освещавший протесты в Хабаровске, утверждает, что на него совершено нападение.

Накануне о нападении в Хабаровске рассказал журналист и сотрудник штаба Алексея Навального Дмитрий Низовцев.