В Пентагоне утверждают, что истребитель ВВС США сопровождал иранский лайнер без нарушения международных стандартов

В Пентагоне утверждают, что истребитель ВВС США сопровождал лайнер иранской авиакомпании «Махан эйр» без нарушения международных стандартов. Пассажирский самолет, перехваченный накануне в небе над Сирией, успешно приземлился в аэропорту Тегерана.

В результате вынужденных маневров гражданского самолета пострадали три пассажира, а также несколько членов экипажа, сообщают иранские информационные ресурсы. Компания «Махан Эйр» готовит официальное заявление в связи с инцидентом, а Тегеран уже проинформировал о произошедшем генсека ООН и через посла Швейцарии сообщил о ноте американским властям. Иранский лайнер успешно приземлился в аэропорту имени имама Хомейни после дозаправки в Бейруте. Накануне по пути в столицу Ливана в небе над Сирией американский истребитель вплотную приблизился к пассажирскому самолету.

Как утверждает официальный представитель Центрального командования Вооруженных сил США Билл Урбан, как только пилот F-15 идентифицировал летательный аппарат как гражданский лайнер, дистанция с перехваченным судном была увеличена. Урбан сообщил, что американский самолет выполнял задание в рамках «Непоколебимая решимость», которую проводит в Сирии группа стран во главе с США. По его словам, расстояние между воздушными объектами составляло около километра и маневры представляли собой не более, чем визуальный осмотр.

Как уверяют в Пентагоне, американский истребитель сопровождал мирный гражданский лайнер, чтобы убедиться, что он не представляет угрозы для военных на расположенной неподалеку базе США.