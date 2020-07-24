Новый глава Хабаровского края Дегтярев сообщил, что не намерен полностью отказываться от юмора на посту губернатора.

Новый глава Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что не намерен полностью отказываться от юмора на посту губернатора. Он также рассказал, что держит на холодильнике денежную купюру с изображением Хабаровска.

С юмором глава края попытался ответить и на вопрос об одном из лозунгов протестующих жителей Хабаровска — «Дегтярев, иди в баню!». Он сказал, что если для улучшения положения дел в регионе потребуется париться с большими начальниками, то он к этому готов. Дегтярев также попросил посоветовать ему хорошую баню.