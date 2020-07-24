В России вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства иностранцами

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, законом устанавливается возможность приобретения российского гражданства в упрощенном порядке для любого иностранного гражданина, проживающего в России и имеющего дееспособных совершеннолетних детей, которые являются российскими гражданами. Напомним, что ранее в подобном случае необходимо было три года прожить в России и подтвердить источники дохода.

Новый закон касается и иностранцев, которые три года состоят в браке с россиянином и живут в России. Или имеют хотя бы одного родителя с российским гражданством и проживающим на территории страны.

Еще одно нововведение — проведение обязательной дактилоскопической регистрации иностранных граждан, приобретающих российское гражданство. Ранее к ним такая процедура не применялась.

До вступления закона в силу граждане иностранных государств, которые претендовали на получение российского паспорта, должны были подавать заявление об отказе от имеющегося гражданства. Теперь в этом нет необходимости.