ЦБ этим утром отозвал лицензии сразу у двух банков

Первым стал московский «Народный банк». Он занимал место в третьей сотне в банковской системе России. Следом лицензия была отозвана у петербургского банка «Невастройинвест». По величине активов он занимал место в четвертой сотне.
2020-07-24T09:01:00+03:00
2020-07-24T09:01:56+03:00
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09:01, 24 июля 2020
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