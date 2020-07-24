В России сегодня вступил в силу закон об упрощенном получении гражданства иностранцами

Документ был подписан президентом Владимиром Путиным еще в апреле.

Согласно новой норме, теперь для получения российского паспорта не нужно отказывать от иностранного гражданства. Люди, родившиеся в бывших республиках СССР, для получения российского гражданства больше не обязаны соблюдать требование об обязательном трехлетнем проживании в нашей стране. Упрощается процедура и для иностранцев, имеющих супруга-гражданина России. При этом обязательные условия – брак не менее трех лет и проживание в нашей стране.