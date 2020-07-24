Между тем, исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев уволил трех человек из команды бывшего руководителя региона Сергея Фургала. Из правительства уходят первый зампред Владимир Хлапов, зампред Юрий Золочевский и советник губернатора Захар Синяговский. Ранее Дегтярев говорил, что сохранит команду Фургала.