Между тем, исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев уволил трех человек из команды бывшего руководителя региона Сергея Фургала. Из правительства уходят первый зампред Владимир Хлапов, зампред Юрий Золочевский и советник губернатора Захар Синяговский. Ранее Дегтярев говорил, что сохранит команду Фургала.
2020-07-24T08:32:42+03:00
2020-07-24T08:32:42+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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08:32, 24 июля 2020
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