Новый руководитель Хабаровского края Михаил Дегтярев заявил о причастности иностранцев к организации протестов

Депутат от ЛДПР, назначенный временно исполняющим обязанности губернатора, сказал, что ему понятны большие митинги, которые начались после задержания его предшественника Сергея Фургала. По словам Дегтярева, это были стихийные акции из-за горечи и гнева хабаровчан за своего избранного губернатора.

В последние же дни, как утверждает Дегтярев со ссылкой на силовиков, среди участников есть иногородние и иностранцы. На вопрос о том, как иностранцы попали в Хабаровск, если границы закрыты, губернатор сказал, что эти люди приехали из Москвы.