Несколько человек пострадали после того, как в небе над Сирией к иранскому пассажирскому самолету подлетел истребитель

Лайнер авиакомпании «Махан Эйр» направлялся из Тегерана в Бейрут.

По данным иранских СМИ, пилотам пассажирского самолета пришлось резко изменить курс. Столкновения удалось избежать. Ряд пассажиров получил травмы. Изначально были сведения, что истребитель принадлежит Израилю. Позже информационное агентство Тасним уточнило, что истребителей было два, и принадлежат они Соединенным Штатам. В сообщении агентства подчеркивается, что на борту пассажирского самолета не было ни одного политика или военного. «Махан Эйр» готовит официальное заявление по поводу происшествия.