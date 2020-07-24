Жители Петербурга сегодня вечером увидят генеральную репетицию Главного военно-морского парада

Из-за этого горожанам придётся на несколько часов встать в пробки.

С пяти часов вечера начнут перекрывать движения по набережным в центре города. Для проезда будут недоступны Дворцовая, Лейтенанта Шмидта, Кутузова, Английская и Университетская. В шесть часов разведут Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Свести их должны только к девяти, а открыть движение по прилегающим набережным хотят до десяти вечера. Автомобилистам лучше сразу искать альтернативные варианты пересечения центра Петербурга. Например, можно уехать на Западный скоростной диаметр.

Начиная с 16:30 он будет бесплатным, за исключением одного участка — от пересечения с кольцевой автодорогой на севере до Белоострова. Напомню, сам парад состоится 26-го июля.

Чтобы попасть в воскресенье на набережные Петербурга горожане и гости города смогут только в перчатках и масках — за этим будут следить сотрудники полиции. В Кронштадте же местные власти решили отказаться от организации массового просмотра парада.