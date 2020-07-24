Z Архив новостей новости
5 1 6 60
08:05, 24 июля 2020

Жители Петербурга сегодня вечером увидят генеральную репетицию Главного военно-морского парада

Из-за этого горожанам придётся на несколько часов встать в пробки.

С пяти часов вечера начнут перекрывать движения по набережным в центре города. Для проезда будут недоступны Дворцовая, Лейтенанта Шмидта, Кутузова, Английская и Университетская. В шесть часов разведут Благовещенский, Дворцовый, Троицкий и Литейный мосты. Свести их должны только к девяти, а открыть движение по прилегающим набережным хотят до десяти вечера. Автомобилистам лучше сразу искать альтернативные варианты пересечения центра Петербурга. Например, можно уехать на Западный скоростной диаметр.

Начиная с 16:30 он будет бесплатным, за исключением одного участка — от пересечения с кольцевой автодорогой на севере до Белоострова. Напомню, сам парад состоится 26-го июля.

Чтобы попасть в воскресенье на набережные Петербурга горожане и гости города смогут только в перчатках и масках — за этим будут следить сотрудники полиции. В Кронштадте же местные власти решили отказаться от организации массового просмотра парада.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Сергей Марков политолог

Failed State Все понимают, что согласие Зеленского выполнить требование террориста означает, что теперь много, много террористов будут захватывать заложников и требовать и требовать чего-то у Зеленского. Каждый свое. И всем тревожно от этого…

5 135 6 14470 22.07
Блоги

Константин Косачев председатель Комитета СФ по международным делам

А почему тогда не лидировать по русофобии? Высасыванием из пальца теорий заговора грешат многие современные политики Запада. Хуже, когда это превращается в государственную политику. Хотя «хуже» — не то слово. Опаснее…

5 88 6 9988 22.07
Блоги

Все заложников в украинском Луцке освобождены Террорист, удерживавший людей в автобусе весь день и угрожавший взрывом, задержан.

5 81 6 10580 21.07
Блоги

+ Акция в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске Акция в поддержку Сергея Фургала в Хабаровске Люди требуют освободить губернатора края из московского СИЗО «Лефортово»...

5 310 6 52780 18.07
8читать ;смотреть
Блоги

Спасем сад вместе! Культурная программа «Аптекарского огорода» на грани краха — сад остался без каких-либо средств на проведение ежегодного осеннего фестиваля цветов с выставкой хризантем…

5 49 6 8955 19.07
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Донбасс: война продолжается Смена политики России — единственный реалистичный путь к миру, в котором не будут сбивать гражданские самолеты, не будут гибнуть люди…

5 87 6 15742 17.07
Блоги

Александр Горный блогер, Крым

Они никому не нужны, им просто хочется жрать Лучший способ привлечь к себе внимание — это всевозможные провокации. Пошли угрозы не только мне, с заведением уголовных дел на Украине, но и российским журналистам, которые просто выполняют свою работу…

5 257 6 47867 20.07
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ С доходами населения беда С доходами населения беда Власти подстраховались 2030 годом. Людям, к сожалению, так подстраховаться не получится, падающие доходы они на себе ощущают уже сегодня…

5 201 6 40696 21.07
8читать ;смотреть
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Когда Гагарин в далеком прошлом А что же Россия? Каких успехов добились путинские власти в космосе за прошедшие двадцать лет? Каких технологических прорывов в космосе достигли? Они вообще есть?..

5 303 6 65518 20.07
Блоги

+ Андрей Макаревич о деле Ивана Сафронова Андрей Макаревич о деле Ивана Сафронова Я очень боюсь, что если мы всё это спустим на тормозах, завтра все судебные процессы у нас станут засекреченными…

5 44 6 9788 21.07
8читать ;смотреть
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Историк Дмитриев невиновен. Они лгут ОНИ — современные продолжатели дела большевиков, обслуга авторитарного режима абсолютного меньшинства, рассматривающего народ как источник ресурсов, который подлежит использованию наряду с природными богатствами…

5 29 6 6422 21.07
Блоги

Рамзан Кадыров глава Чечни

Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!..

5 109 6 24852 20.07
Блоги

Зоя Светова журналист

Разрешат ли судье «судить по закону»? Последнее слово Юрия Дмитриева Позорные обвинения опровергаются тремя комиссионными обследованиями, в том числе в институте имени Сербского, которые не выявили у Дмитриева отклонений сексуального поведения…

5 53 6 12290 21.07
Блоги

Алексей Мельников публицист

Что делать в Хабаровске Пусть люди выберут своего кандидата, а Кремль учится работать с тем, кто будет избран. Все равно инструментов влияния и контроля достаточно…

5 28 6 6860 17.07
Интервью Интервью

Сергей Кравчук гость: Сергей Кравчук мэр Хабаровска

В последнее время мы наблюдаем одних и тех же людей, которые, приходя на эту акцию, выкрикивают одни и те же лозунги, ведут себя неадекватно. Они уже сегодня работают за деньги. Мы видим эти речевки, мы видим это поведение…

5 86 6 22191 17.07
#слушать 11:02 8читать $скачать 10.1 МБ
Блоги

Юрий Пивоваров историк, академик РАН

Московский коммунизм-1980 и смерть Высоцкого Как будто люди пережили момент счастья, личного и общего одновременно, сближающий их и теперь. В 2020-м ничего не изменилось. Мне всегда было непонятно такое восприятие Олимпиады 80-го. Оно явно неслучайно, но чем вызвано?..

5 122 6 32145 20.07

Популярное за неделю

Новости

ФБК обнаружил у полпреда президента на Дальнем Востоке Юрия Трутнева особняк примерно за 2 миллиарда рублей Расследование опубликовано на фоне продолжающихся протестов в поддержку экс-губренатора Сергея Фургала, за преследование которого Фонд возлагает ответственность на Трутнева…

5 27 6 23957
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

И никто бы об этом не узнал, никому бы дела не было, если бы народ не вышел на улицы. А вот так мы знаем, отчего эти ребята срубили сук, на котором сидели — просто из-за неуемной жадности…

5 86 6 110211 18.07
#слушать 50:59 8читать ;смотреть $скачать 11.7 МБ
Голосование

3290001
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 5 6 3617 19.07
Блоги

Дарья Митина политик

Плачь, Хабаровск Это значит, что у внутриполитической вертикали нет ни элементарных понятий о том, кому можно доверять руководство людьми, а кого на пушечный выстрел к ним подпускать нельзя…

5 47 6 242725 20.07
Блоги

Глеб Пьяных журналист

+ Хабаровск. В чем виноват Ротенберг Хабаровск. В чем виноват Ротенберг Бунт в Хабаровске. При чем здесь Ротенберг? Чем Фургал был удобен Кремлю?..

5 35 6 227298 20.07
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8639484
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4566599

Сегодня в эфире