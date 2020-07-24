Выборы в формате трехдневного голосования, по данным РБК, могут пройти уже в сентябре

В Кремле принципиальное решение по этому поводу уже принято, сообщает агентство.

Применить модель многодневного голосования, с пятницы по воскресенье, планируют уже в ближайшие выборы, которые пройдут в сентябре. Пока идет обсуждение, станет ли нынешний «единый день голосования» растянутым во времени на несколько дней во всех регионах, где пройдут кампании, или только в нескольких.

На сегодня в повестке заседания Центризбиркома, значится пункт «О порядке досрочного голосования с применением дополнительных форм организации голосования при проведении выборов 13 сентября 2020 года», докладчик по вопросу – глава ЦИК Элла Памфилова. Близкий к Кремлю источник сообщил РБК, что окончательного решения пока нет, и возможно, в итоге будет решено остановиться на проведении трехдневки только в отдельных регионах или оставить возможность проведения голосования на придомовых территориях на усмотрение субъектов. Пока же на 13 сентября в 18 субъектах запланированы прямые губернаторские выборы и 11 кампаний по выборам региональных законодательных органов.

На этом фоне в повестке пленарного заседания Совета Федерации на сегодня запланировано рассмотрение закона о многодневном голосовании. Ранее в комитете по конституционному законодательству сената проект закона был поддержан.