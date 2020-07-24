Совет директоров Центробанка на очередном заседании снова обсудит вопрос размера ключевой ставки

Аналитики ожидают, что она снова будет понижена — уже в третий раз с начала эпидемии коронавируса. Сейчас ключевая ставка установлена ЦБ на уровне 4,5%. Это уже исторический минимум — и в том, что он будет обновлен, эксперты практически не сомневаются.

Причиной называется резкое замедление экономической активности и слишком низкая инфляция. Центробанк ориентируется на ее уровень в 4%, в то время как в июне в годовом выражении, по данным Росстата, она лишь слегка превысила 3%, что в этих условиях считается показателем подавленного спроса в экономике.

Таким образом, полагают эксперты, регулятор своими действиями попытается увеличить потребительскую активность россиян и ускорить инфляцию до нужной цели. Их оценки расходятся лишь в том, насколько сильно будет снижена ключевая ставка.

Как пишет интернет-издание РБК, группа экономистов из «Ренессанс Капитала» и Bank of America ожидает решительных действий Центробанка и понижения ставки на 0,5 процентных пункта — до 4%. Аналитики же «Альфа-банка» и «ВТБ Капитала» предполагают более осторожное поведение регулятора на фоне постепенного восстановления экономики. Ставка, по их мнению, снизится только на 0,25 п. п.

Уменьшение ключевой ставки в экономике призвано понижать проценты по кредитам и одновременно стимулировать людей инвестировать средства и тратить их.