Совет Федерации рассмотрит сегодня поправки о трёхдневном голосовании на выборах

По словам спикера верхней палаты парламента Валентины Матвиенко, Совет Федерации настроен одобрить этот законопроект.

Многодневное голосование не приведет к появлению новых мошеннических схем, — надеется Матвиенко. Она также высказалась против исключения «дня тишины» из избирательного права.

Законопроект о трехдневном голосовании ставит под сомнение всю выборную систему в России. Такое мнение в эфире «Эха Москвы» высказал политический обозреватель радиостанции Алексей Венедиктов.

Продленное голосование делает практически невозможной работу наблюдателей, так как им придется бросить все свои дела, чтобы присутствовать на избирательных участках в течение нескольких дней, — считает Венедиктов. Кроме того, журналист напомнил, что бюллетени останутся без наблюдения в ночное время.