Сегодня Исполком РФС поставит точку в вопросе о том, сколько команд будет играть в Премьер-Лиги в новом сезоне

Общее собрание клубов, которое обсуждало этот вопрос в он-лайн режиме закрепило статус-кво. Только два клуба — «Крылья Советов» и «Оренбург» проголосовали за расширение элитного дивизиона до 18 команд. Остальные 14 высказались против.

Такой же позиции, если верить источникам «Спорт-Экспресс», придерживаются и в РФС. В Союзе полагают, что увеличение негативно скажется на загруженности календаря и нарушит спортивный принцип.

У «Крыльев Советов» и особенно «Оренбурга» были объективные причины. Команда лишилась значительной части основного состава из-за заражения COVID-19, и получила несколько технических поражений, но вряд ли из-за этого изменится регламент.

Места «Крыльев Советов» и «Оренбурга» займут «Ротор» и «Химки», которые выиграли турнир в Футбольной национальной лиге. Новый сезон в Российской-премьер лиге начнется 8 августа.