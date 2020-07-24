Российский Совет Федерации намерен принять заявление с осуждением дискриминации русскоязычных граждан Украины

«Известно, что украинские власти, начиная с 2014 года, ведут тотальное, по всем фронтам, наступление на позиции русских, русскоязычного населения Украины», — заявил на заседании комитета СФ по международным делам его глава Константин Косачев. Его слова приводит агентство РИА Новости.

По утверждению сенатора, действиями против русскоговорящих украинцев власти страны «вбивают еще один гвоздь в Минские соглашения». Дискриминацию Косачев видит в том, что на Украине ограничены возможности вещания теле— и радиопрограмм, заблокирован доступ к популярным интернет-сайтам на русском языке, ограничен ввоз на территорию русскоязычной литературы.

Сенаторы хотят обратиться с призывом защитить права русскоязычных граждан Украины к Верховному комиссару ООН по правам человека, к Верховному комиссару ОБСЕ по делам национальных меньшинств, комиссару Совета Европы по правам человека и парламентам государств Европы.

Россия с начала конфликта в Донбассе обвиняет Украину в притеснениях русскоговорящего населения. За это время было принято уже несколько законов, которые были расценены Москвой как дискриминационные.