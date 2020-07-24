Клуб «Вашингтон Редскинс», решивший сменить неполиткорректное название,так и несмог придумать новое.

В новом сезоне он будет называться просто «Вашингтон». Руководство команды подчеркнуло, что это временное название, игры в НФЛ стартуют менее чем через два месяца, и дольше затягивать с названием было нельзя. Общественные и правозащитные организации два десятка лет требовали от «Краснокожих» сменить название, т.к, оно, якобы, оскорбляло коренное население Америки. На фоне движения Black Lives Matter от слова «редскинс» в названии клуба пришлось отказаться.